Neue Rillen mit Tokimonsta, The Seen! und Bob Shad

Exklusive Vinyl-Veröffentlichungen, Box-Sets, Singles und mehr. An dieser Stelle reden wir über Schallplatten. Dieses Mal mit Beats aus Los Angeles, 60s Sound aus Bonn und einer Compilation im Zeichen von Jazz und Soul.

Tokimonsta »Midnight Menu« (Vinyl Digital)

Schon in der Jugend sattelte Jennifer Lee vom klassischen Klavier auf den Roland SP-404 um. Mittlerweile zählt die junge Produzentin zu den wichtigsten Aushängeschildern der einflussreichen Beatbastler-Szene in Los Angeles. Auch Flying Lotus entging das Ausnahmetalent nicht, weshalb er sie zwischenzeitlich für sein Brainfeeder-Label verpflichtete. Ihr Debutalbum erschien 2010 jedoch noch beim Minilabel Listen Up und wird auf Vinyl mittlerweile nicht unter 50 Euro gehandelt. Als kostengünstige und klanglich hervorragende Alternative zur Erstpressung empfiehlt sich daher diese auf 500 Exemplare limitierte Re-Issue auf orange-blauem Vinyl. »Midnight Menu« ist ein Album, das obgleich es von der Sonne durchflutet ist, eher für die Abendstunden taugt. Glasklare Jazz-Bläsersätze treffen auf gezupfte Akustikgitarren und repetitive Percussion, es verbinden sich unterschiedlichste Stile und Arbeitsweisen zu einem überwiegend zurückgelehnten, einschmeichelnden Sound.

The Seen! »dto.« (Copasedisque Records)

Für alle, die immer noch daran zweifeln, ob die 60er das beste Jahrzehnt der Popgeschichte waren, liefert diese Bonner Combo weitere Überzeugungsarbeit. Nicht nur, dass sie ihr Debut mit der begeisternden Coverversion einer obskuren Sixties-Band ihrer Heimatstadt beginnen, auch bei den weiteren vier Stücken herrschen Pop Art-Beat, psychedelisches Freaktum und Garagen-Orgel. Die Bandmitglieder beherrschen ihre Einflusspalette, treiben sich allesamt schon lange in einschlägigen Szenen sowie den dazugehörigen Bands rum und landen mit ihrer auf 10’ Inch veröffentlichten EP daher folgerichtig beim Spezialisten-Label Copasedisque. Für alle, die immer noch daran zweifeln, ob die 60er das beste Jahrzehnt der Popgeschichte waren, liefert diese Bonner Combo weitere Überzeugungsarbeit. Nicht nur, dass sie ihr Debut mit der begeisternden Coverversion einer obskuren Sixties-Band ihrer Heimatstadt beginnen, auch bei den weiteren vier Stücken herrschen Pop Art-Beat, psychedelisches Freaktum und Garagen-Orgel. Die Bandmitglieder beherrschen ihre Einflusspalette, treiben sich allesamt schon lange in einschlägigen Szenen sowie den dazugehörigen Bands rum und landen mit ihrer auf 10’ Inch veröffentlichten EP daher folgerichtig beim Spezialisten-Label Copasedisque.

DIVERSE »Feeling Good - The Supreme Sound Of Producer Bob Shad« (We Want Sounds)

In der Liste der Auftraggeber von Bob Shad finden sich klangvolle Namen wie Charlie Parker, Sarah Vaughan und Lou Reed. Auch Janis Joplin arbeitete mit dem Produzenten zusammen und veröffentlichte zusammen mit Big Brother And The Holding Company erstmals auf dem von Shad 1964 gegründeten Label Mainstream Records. Die Compilation »Feeling Good« rückt nun den Groove im Œuvre des Amerikaners ins Zentrum. »Funk, Soul & Deep Jazz Gems« aus den Jahren zwischen 1965 und 1973 finden sich auf zwei LPs versammelt. Dabei drängt nicht jeder Track auf die Tanzfläche, viele der Stücke fließen eher entspannt vor sich hin. Eine sehr runde Zusammenstellung, die warme Momente im kalten Winter beschert.