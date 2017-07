Herzlich willkommen in der Zukunft. Herzlich willkommen in 1938. In jenem Jahr entwarf der französische Musiker Georges Jenny eine futuristische Klangmaschine, die Ondioline, und damit einen direkten Vorläufer des modernen Synthesizers. Dieses Tasteninstrument hört man in frühen Motown-Aufnahmen, in den Hits von Tommy James & The Shondells oder der Filmmusik zu »Spartacus«. Einer der ersten Künstler, der sich eingehend mit dem Instrument beschäftigte, war der 2016 verstorbene Jean-Jacques Perrey , ein Pionier der elektronischen Musik. Das Album »Et Son Ondioline« versammelt die Ergebnisse seiner Experimente. So findet sich auf der B-Seite ein Katalog aus kurzen Schnipseln einzelner Töne und Effekte, jeweils mit kurzen Ansagen versehen. Die A-Seite hingegen hält einige sehr spannende und überraschend eingängige Pop-Varianten bereit. Vom jazzy »Cigale« über den fröhlichen Samba-Verwandten »Chicken On The Rocks« bis zum Chanson »L'âme des Poètes«. Das 36 Seiten umfassende Booklet liefert die interessante Geschichte und tolle, zum Teil unveröffentlichte Fotos dazu. Eine spannende Veröffentlichung für Neugierige und Geschichtsinteressierte.