Das Jahr ist noch jung und hielt sich mit frischen Vinyl-Veröffentlichungen bisher zurück. Wir widmen uns daher an dieser Stelle dieses Mal ein paar Schallplatten aus dem Winter 2016.

She Keeps Bees »Nests« (BB Island)

Als dieses Album 2008 erstmals erschien, hatte sich She Keeps Bees grade vom Soloprojekt zum Duo entwickelt, was dem Album ob seiner schroffen Kanten rasch ziemlich halbgare Vergleiche mit The Kills oder den White Stripes einbrachte. Dies hier ist erdige, staubige Mitternachtsmusik, die sich aus Blues Rock, Gospel und Country speist. Ein Sound also, der nicht an Tagesaktualität gebunden ist. Dank BB Island ist »Nests« nun erstmals auf Vinyl erhältlich und das direkt in doppelter Ausführung. Neben der regulären schwarzen, gibt es auch eine limitierte Auflage in honig-goldener Farbgebung.

Rome Is Not A Town »Careful Like You Cared« (Startracks)

Diese Band sollte man in diesem Jahr auf dem Schirm haben. Ende 2016 veröffentlichten Rome Is Not A Town ihre Debüt-EP und bringen damit vor allem jene in vorfreudige Erwartung, die ihren Indie Rock dunkel, melancholisch und dissonant mögen. Die Band aus Göteborg verweist musikalisch auf Sonic Youth, Joy Division oder Interpol und durfte folgerichtig unlängst Tiger Lou auf Deutschlandtour begleiten.

Matze Rossi »Komm wir singen so lang’« (End Hits Records)

Man muss als Label seine Künstler wirklich sehr lieben, wenn man ihnen ein derart luxuriöse Rundumsorglos-Paket schnürt. Vier Soloalben, die Zusammenfassung zweier Online-EPs sowie ein Live-Album beinhaltet die Box »Komm wir singen so lang’«, eine stattliche Werkschau die das Schaffen des Schweinfurter Songwriters zwischen 2004 und 2015 in über 60 Titeln abbildet. Fünf der sechs Scheiben erscheinen dabei erstmals überhaupt auf Vinyl. Wer sich Zeit nimmt, folgt Matze Rossi somit vom Solowerk mit reduzierten Mitteln bis hin zur Bandbesetzung beim 2008er Album »Und wie geht es deinen Dämonen?«. Die Box ist auf sportliche 500 Exemplare »limitiert«.

Der Plan »Gefährliche Clowns« (Bureau B)

26 Jahre nach »Es« traten sie wieder in Erscheinung: Horror-Clowns machten 2016 Schlagzeile, und noch immer ist nicht ganz klar, was genau hinter Phänomen und Masken steckte. Die Elektronik-Dadaisten Der Plan nahmen dies indes zum Anlass, um ihr Stück »Gefährliche Clowns« von 1979 einer zeitgemäßen Neubearbeitung zu unterziehen. Und das sogar erstmals seit zwei Dekaden in Originalbesetzung! Beide Versionen erscheinen mitsamt eines formidablen 1988er Mixes auf schockierend rotem Vinyl.