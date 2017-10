Auch diese Norweger treiben ihren akustischen Schabernack vornehmlich in einer dreckigen Garage. Death By Unga Bunga haben sich nach eigener Aussage einem »life-long quest to show people how not to suck« befinden, liefern schon seit Jahren ausgelassenen Sixties-Rock mit punkiger Note. Auch die neue Single, die einen Vorgeschmack auf ein bald kommendes Album darstellt, bietet auf der A-Seite Schunkeliges mit verzerrten Gitarren, während auf der B-Seite ausgelassener Power Pop wartet.