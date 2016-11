Neue Rillen mit Icke & Er, Gaika und Pink Floyd

Exklusive Vinyl-Veröffentlichungen, Box-Sets, Singles und mehr. An dieser Stelle reden wir über Schallplatten. Dieses Mal mit Berliner Spaßvögeln, einem britischen Tausendsassa und den immer währenden Pink Floyd.

Icke & Er »Greatest Hits (The Sky is der Himmel)« (Four Music)

Zehn Jahre ist das schwer zu fassende Phänomen aus Spandau nun schon unterwegs. Die Grenzen zwischen Comedy, Deutschrap und Mundartpop zerfließen bei diesem Berliner Duo und sorgen für Unschärfe in der Einordnung. Icke & Er haben Youtube erobert, Abschiedskonzerte gespielt, ohne sich aufzulösen und versammeln nun, da anscheinend das tatsächliche Ende des Projekts bevorsteht, die meisten Songs ihrer beiden Alben auf einer »Greatest Hits« als Doppel-Vinyl. Dabei ist das 2007er Album »Mach et einfach!« stärker vertreten, als sein Nachfolger »L.I.B.E.«. Die Debütsingle »Richtig Geil« hört man natürlich auf der A-Seite der Doppel-LP, ebenso wie den neu produzierten Titeltrack. Nicht für jeden, aber nicht ohne Charme.

Gaika »Spaghetto« (Warp)

Dieser Produzent führt durch die Dunkelheit ans Licht. Von mysteriöser Beklemmung bis zu tröstlicher Wärme umfasst »Spaghetto« viele Facetten elektronischer Musik. Gaika aus Brixton ist kürzlich beim Traditionslabel Warp untergekommen und debütiert dort mit einer acht Tracks umfassenden EP, die aus Grime, Ambient und Future Soul eine außergewöhnliche Klangmixtur erschafft.Von bedrohlichem Sprechgesang (»3D«) bis zu beruhigendem Soul (»The Deal«) reicht die Gefühlspalette, fast so, als wanderte man mit einer tapfer leuchtenden Öllampe durch einen schwarzen Schauerwald. So ungefähr könnte eine Kollaboration zwischen Tim Hecker, Aphex Twin und Roots Manuva klingen!

Pink Floyd »Atom Heart Mother« (Pink Floyd Records)

Von dieser Band hat wohl jeder, der ein Plattenregal besitzt, auch mindestens ein Album darin stehen. Kein Flohmarkt ohne Pink Floyd, doch wer sich nicht mit zerknickten Covern und staubigen Rillen zufrieden geben möchte, erhält dank des bandeigenen Labels nun die Gelegenheit sich mit zahlreichen Re-Issues einzudecken. Neben dem 1970 in klassischer Besetzung aus Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason und Richard Wright eingespielten »Atom Heart Mother« erscheinen auch »Meddle«, »Obscured By Clouds« und »Animals« als neu gemasterte Versionen auf schwarzem, 180 Gramm Vinyl im soliden Gatefold-Cover. Weihnachten steht ja vor der Tür, diese Klassiker machen sich gut auf der Wunschliste.