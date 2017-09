Schon seit über einem Jahrzehnt sind die ehemaligen Mitbewohner Guðbjörg Tómasdóttir und My Larsdotter nun schon als My Bubba zusammen musikalisch unterwegs. Begonnen hatte für die Isländerin und die Schwedin alles in einer WG in Kopenhagen. Dort entdeckten beide ihre gemeinsame Liebe für alten amerikanischen Folk und Country. Es ist daher sehr passend, dass nun ausgerechnet Jack White das Duo entdeckt hat, um mit ihnen eine Single zu produzieren. Die A-Seite »Gone« ist eine gespenstisch-klingende Eigenkomposition, während das zweistimmige Dylan-Cover »You’re Gonna Make Me Lonesome When You Go« das eigentliche Kaufargument für diese 7“ ist.