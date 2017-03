Dieses Mal widmen wir uns den Kleinformaten. In der aktuellen Vinyl-Kolumne stellt Bastian Küllenberg neue Singles von Gisbert zu Knyphausen, Nick & June und Lady Wray vor.

Gisbert zu Knyphausen »Das Licht dieser Welt« (K&F Records)

Über ein Lebenszeichen ehemaliger Lieblingsmusiker freut man sich doch eigentlich immer. Fast fünf Jahre ist es her, dass Gisbert zu Knyphausen neues Studiomaterial veröffentlichte, jetzt hat er den Titelsong zu Andres Dresens »Timm Thaler - oder das verkaufte Lachen« geschrieben. »Das Licht dieser Welt« ist einfühlsamer Songwriter-Pop, der etwas glatter klingt, als man sich wünschen würde. Solo- und Bandversion, die beide Seiten der limitierten Single füllen, unterscheiden sich dabei jedoch nur marginal in Besetzung und Klang. Schon seltsam, aber hier fallen einem direkt all jene radiotauglichen Erfolgssänger ein, denen Knyphausen dereinst als Vorbild diente.

Nick & June »Once In A Life« (Adp Records)

Das Duo aus Nürnberg veröffentlicht Ende März das Zweitwerk »My November My« und bringt vorab eine Single mit Albumtrack als A-Seite heraus. »Once In A Life«, zu dem es ein wirklich hübsches Video gibt, ist folkiger Indie Pop, der eine mitternächtliche Stimmung verbreitet. Gitarre, Mandoline Klavier, Orgel, you name it. Das Instrumentarium der beiden ist reichhaltig und wird passend arrangiert, ohne zu opulent zu werden. Der Single liegt außerdem ein Download-Code für zwei weitere Lieder, darunter das sehr schöne »Home Is Where The Heart Hurts Pt.1«.

Lady Wray »Underneath My Feat« (Big Crown Records)

Bisher war Lady Wray eher dem R’n’B-Sound der späten 90er verpflichtet, doch mit dem 2016er Album »Queen Alone« bewegt sich die Sängerin in Richtung 70er Stax Soul. Das ausgekoppelte »Underneath My Feat« ist einer der schnelleren Nummern des Albums und empfiehlt sich auch dank der feinen Orgel im Singleformat zur Tanzbodenbeschallung.