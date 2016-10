Exklusive Vinyl-Veröffentlichungen, Box-Sets, Singles und mehr. An dieser Stelle reden wir über Schallplatten. Dieses Mal warten Schweizer Dream Pop und zwei sehr unterschiedliche Beiträge aus dem Soundtrack-Fach.

Peter Thomas & Mocambo Astronautic Sound Orchestra »Space Patrol: Orion 2016« (Mocambo)

1966 startete das Raumschiff Orion auf den deutschen Schwarzweiß-Geräten in der ARD. Neben den schrulligen Selbstbau-Requisiten sorgte vor allem der Soundtrack dafür, dass »Raumpatrouille« in den deutschen Popkultur-Kanon einging. Peter Thomas verband außerirdisch anmutenden Jazz mit Big-Band-Sound und lieferte mit der Titelmelodie einen raren Groove-Klassiker. Zum 50. Jubiläum der Aufnahme hat sich der Komponist erneut ins Studio begeben. Zu verdanken ist dieser nahezu historische Moment dem Hamburger Funk-Kollektiv Mighty Mocambos, die Thomas als Orchester zur Verfügung stehen. Die Neuinterpretation drosselt das Tempo ein wenig, wird dadurch zur wuchtigen Funk-Walze und klingt weniger schroff als das Original. Neben der regulären schwarzen Variante erscheint die Single auch in limitierter goldener Edition.

Claudio Simonetti »Conquest« (Rustblade)

Diese Zusammenarbeit zweier Meister des Mysteriösen blieb lange Zeit im Gedächtnis weniger B-Movie-Fans gefangen. Nun erscheint Claudio Simonettis Soundtrack zu »Conquest« von Lucio Fulci erstmals auf Vinyl. Machte der Regisseur vor allem durch Italo-Western und Splatter-Streifen wie »Ein Zombie hing am Glockenseil« von sich reden, so wagte er sich 1983 ans Fantasy-Fach. Zur musikalischen Untermalung vertraute er dabei auf Simonetti, der mit seiner Band Goblin ein Jahrzehnt zuvor das italienische Horror-Kino maßgeblich beeinflusst hatte. Auch bei »Conquest« dominieren düstere Motive und knisternde Spannung, die Simonetti aus analogen Synthies, gebrochenen Akkorden und wabernden Flächen erschafft. Das Reissue ist auf 500 Exemplare limitiert und enthält als Bonus ein schickes Poster im Kleinformat.

Odd Beholder »Lightning« (Sinnbus)

Daniela Weinmann und James Varghese kommen aus der Schweiz, nahmen ihr Debüt in Berlin auf und veröffentlichen nun auch beim geschmackssicheren Hauptstadtlabel Sinnbus. Odd Beholder nennt das Duo sein Projekt, Dream Pop wäre die passende Bezeichnung für den Klang. Die sechs Stücke der EP umgibt eine sphärische Leichtigkeit. Selten wird es so drängend, beinahe laut, wie in »Gravity«. Meist bilden sanfte Synthies und dezente Drum Computer die Kulisse für eine Stimme, die entfernt an Beth Gibbons von Portishead erinnert. Optisch findet sich die passende Entsprechung in den Farben des Cover-Artworks, für das die Schweizer Fotografen Taiyo Onorato und Nico Krebs verantwortlich sind. So wird »Lightning« zu einem stimmungsvollen Gesamtobjekt.