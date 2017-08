Neue Namen für das Amsterdam Dance Event

Wenn vom 18. bis zum 22. Oktober die gelben Flaggen an den Grachten wehen, dann weiß man, dass das Amsterdam Dance Event in vollem Gange ist und einmal mehr DJs, Labelbetreiber, Booker, Raver und andere Club-Enthusiasten aus aller Welt in die niederländische Hauptstadt einzug halten. Auch dieses Jahr ist das Line-Up wieder mal genauso umfangreich wie erstklassig besetzt – das unterstreichen auch noch mal die jüngsten Bestätigungen.Neu dabei ist unter anderem Jon Hopkins, der mit seiner umwerfenden Live-Show nicht umsonst schon so ziemlich jedes namhafte Festival der Welt begeistert hat. Das Amsterdam Dance Events besucht der Engländer diesmal als DJ, in dessen Funktion er gemeinsam mit Clark, Nathan Fake und Max Cooper die Marktkantine bespielen wird. Außerdem neu dabei: Dixon, Nina Kraviz, Helena Hauff, Ricardo Villalobos und viele mehr.