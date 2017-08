Regisseur Máni Sigfússon beschreibt so die klanglich helle Musik mit digitalen Animationen: »I wanted to make something that felt natural but digital at the same time.« Das ursprüngliche Vorhaben, düstere Musik aufzunehmen, verwarf das isländische Duo als es sich von dem Frühling in Reykjavík zu ihrer strahlendsten Veröffentlichung inspiriert fühlte, so Janus Rasmussen. Auf der neuen EP auch vertreten sein werden Remixes von Bonobo und Stimming, die beide Künstler seit ihrer Jugend inspirieren. Das Coverdesign stammt vom Künstler Torsten Posselt des Designstudios FELD und zeigt ihr Logo in einer farbenfrohen Interpretation: