Neue Acts fürs Flow Festival 2018

Wie setzt man bei einem Festival mit Kendrick Lamar, Patti Smith, St. St Vincent und vielen mehr noch einen drauf? Zum Beispiel, in dem man noch Arctic Monkeys, Fever Ray, Lykke Li oder Fleet Foxes dazu bucht. So geschehen beim Flow Festival, dass wir im vergangenen Jahr kurz und knapp als »großes musikalisches Abenteuer« zu würdigen wussten. Eine Zuschreibung, die wohl auch dieses Jahr wieder durch und durch auf das Festival in Helsinki zutreffen dürfte, das vom 10. bis zum 12. August stattfindet.