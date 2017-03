Das Roskilde Festival 2017 startet am 24. Juni und präsentiert eine Woche lang über 175 Acts auf neun Stages. Weitere Informationen zum Festival und Tickets findet ihr hier

Vor kurzem veröffentliche Father John Misty ein Video, in dem er Einblicke hinter die Kulissen der Aufnahmen zu seinem kommenden Album »Pure Comedy« gab. Am 7. April gibt es dann das Endergebnis. Mit der neuen Platte im Schlepptau ist der Musiker in diesem Jahr auch auf der Orange Stage beim Roskilde Festival in Dänemark zu sehen. Neben Father John Misty werden noch 23 weitere Bands und Musiker verkündet, darunter auch Bonobo Moon Duo und Tinashe