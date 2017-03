Die Erfolgswelle, auf der Nelly Furtado lange geritten ist, hinterließ ihre Spuren: Das letzte Album floppte, sie begann sich zu sammeln. Der Manager, der sie 20 Jahre begleitet hat, wurde abgesägt. »The Ride« hat sie mit John Congleton und Mark Taylor produziert. Herausgekommen ist eine Mischung aus ihrer typisch quirligen Ader und roheren Texten und Klängen. Insgesamt mutet das dunkler an als alles, was sie bisher in ihrer vielseitigen Karriere geschrieben hat. Neben Songs über Verdrängung (»Carnival Games«) und Gefühllosigkeit (»Flatline«), die musikalisch aber keineswegs deprimierend sind, findet sich hier hübsch verpackter Pop wie »Live« oder »Tap Dancing«. Letzteres dreht sich fast mitleiderregend um den ständigen Zwang, die Entertainerin spielen zu müssen. Furtado macht mithilfe ihrer Vorliebe für schrullige Klänge aus scheinbarem Durchschnittspop etwas Einzigartiges. Dabei lässt sie sich trotz ihres irreführenden Mainstream-Images in keine Form pressen. Das schräge Element in Klang und Songwriting erinnert zeitweise an ihr Debüt »Whoa, Nelly!«, trotzdem gibt es keine Rückwärtsbewegung. Die Single »Pipe Dreams« mit Oldschool-Synthies und einem ruhigen Aufruf zur Ehrlichkeit ist programmatisch für diese neue Richtung, die sich auf zukünftigen Platten aber bestimmt wieder völlig verändern wird.