Seit über 25 Jahren spielen Napalm Death nun schon in ihrer gegenwärtigen Besetzung, doch statt sich auf dem Status als Szenehelden auszuruhen, ist das Quartett auch 2017 wieder ausführlich unterwegs. Einen Monat dauert die »Campaign For Musical Destruction«-Tour, die die Briten gemeinsam mit Power Trip und Brujeria auf Europas Bühnen und an diesem verregneten Montagabend auch nach Köln führt.Der alteingesessene Rockschuppen Underground scheint der perfekte Ort für dieses Programm und der Konzertsaal platzt dementsprechend aus allen Nähten, als Napalm Death gegen halb elf mit ihrem Set starten. Ihrer langen Geschichte angemessen, beschränkt sich die Band keinesfalls auf aktuelles Material. Vom dritten Album »Harmony Corruption« spielen sie »Suffer The Children« und auch der Titeltrack des Debütalbums »Scum« wird zur Freude der zahlreichen Fans älteren Semesters nicht vergessen. Metalheads gelten gemeinhin als treu und langlebig, an Abenden wie heute, sieht man, was damit gemeint ist. So ist es schwer vorstellbar, dass im Underground Menschen anwesend sind, für die das ihr erstes Napalm Death-Konzert ist. Lautstark werden sich Lieblingslieder gewünscht oder euphorisch die Kommentare zwischen den Liedern beklatscht. Auch Crowdsurfen gehört trotz bedenklich tief hängender Lichtanlage mit dazu.