Dass das wunderbar funktioniert, hört man auch deshalb, weil einige bekannte Hiatus-Kaiyote-Songs wie »Atari«, »Molasses« oder »Borderline With My Atoms« vertreten sind. Dazu kommen sechs neue Stücke und zwei Cover: Jimi Hendrix’ »Have You Ever Been (To Electric Ladyland)« (dem die feminine Neuaneignung sehr gut steht, wenn die Stimme die E-Gitarre ersetzt) und ein neunminütiger Monsterhybrid aus David Bowies »Blackstar«, Radioheads »Pyramid Song« und dem eigenen »Breathing Underwater« – einem Mausoleum von einem Song für den verehrten Bowie.Insgesamt klingt »Needle Paw« so gar nicht beschaulich (was man vermuten könnte, wenn man die Kombi »Frauenstimme und Gitarre« hört), sondern eher herausfordernd. Schichten von Stimmen, Verzierungen, Koloraturen und Blue Notes drängen in den Vordergrund, Ketten von Ganz- und Halbtonschritten gehören ja ohnehin zu Nai Palms Signature-Sound. Es entsteht der Eindruck, dass hier das Nackte der Stimme genutzt wird, um den Klangkörper selbstbewusst in den Vordergrund zu stellen: ein Statement schöpferischer Selbstermächtigung. Ganz so wie die »Lightning Serpent«, deren Geschichte der native Sänger Jason Guwanbal Gurruwiwi am Anfang und Ende erzählt.