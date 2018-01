»Nice ist das neue nichtig« wäre ein schöner Slogan für das Debüt dieses Trios aus New York und Minneapolis, aber dann müssten wir drüber reden, ob »nice« nicht schon immer »das neue nichtig« war, ob nicht sogar »nice« gerade als kleine Schwester von Scheiße exakt Nichtigkeit definiert. Und das wäre gemein, denn »Oh My« ist tatsächlich primär ein ziemlich nices Album der Band um Nadia Hulett geworden. Hulett trat bislang sowohl solo in Erscheinung als auch mit der Phantom Posse, einem New Yorker Kollektiv, das zahlreiche Genres zwischen Lounge-Jazz, Electro-Pop und Rap verbindet und dessen bekanntestes Mitglied der queere frühere Drake-Sidekick ILoveMakonnen ist.Ihr neues Projekt Nadine verbindet schick produzierte Indie-Grenzgänge, die experimentell auch in Richtung R’n’B und Jazz gehen, mit einer cleveren Tongue-in-Cheek-Attitüde. In guten Momenten (vor allem zu Anfang des Albums) erinnert es an den smoothen Pastiche-Pop von Jens Lekman, in langweiligen (hinten raus) denkt man sich eben Slogans aus.