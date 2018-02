»Ich habe als Kind sehr viel geredet, auch wenn niemand mir zugehört hat«, erklärt Naaz. »Irgendwann dachte ich, ich fange einfach an zu schreiben. Wenn niemand mit mir reden will, rede ich einfach mit mir selbst.« Und weil sie feststellen muss, wie mühsam es ist, ganze Geschichten zu schreiben, verfasst sie Gedichte. Damals ist sie etwa sechs Jahre alt. »Fast automatisch fing ich an, die Gedichte mit Melodien zu versehen. Schließlich ist ein Gedicht in der Art und Weise, wie man es liest, fast schon so etwas wie eine Melodie.«Die mittlerweile 19-jährige Niederländerin Naaz wächst in einem konservativ kurdischen Haushalt auf. Ihre Laufbahn als Ärztin oder Anwältin ist eigentlich schon beschlossen, als ihre Brüder ihr zum 15. Geburtstag ein Keyboard schenken. Sie fängt an, Melodien und Texte mit Einflüssen aus R’n’B und Pop zusammenzubringen. »Words«, eines ihrer ersten selbst produzierten Lieder, entsteht fast komplett in ihrem Schlafzimmer mit eigenen Samples von Löffelgetrommel gegen die Tischplatte. Selbst das Artwork wurde hier aufgenommen: Naaz an ihrem Schreibtisch, im Hintergrund alte Fotos, ihr Keyboard und ein Computer – fotografiert von ihrem Bruder. Aber warum macht sie das alles im Alleingang? »Ich finde, man muss immer unterscheiden zwischen Musik und Musikindustrie«, erläutert sie. »Letztere beinhaltet nur das Wort Musik, weil es um dessen Verkauf geht. Und viele Studio-Sessions sind zu sehr von der Musikindustrie beeinflusst. Es geht immer darum, Songs irgendwie aufzubauschen. An diese Perspektive gewöhnt man sich viel zu schnell. Die verliert man erst wieder, wenn man anfängt, alles selbst zu machen.«