Schon vor der Veröffentlichung seines Debütalbums ist Mykki Blanco ein Household-Name in der Rap- und LGBTQI-Szene, sei es durch seine offenen Bekundungen als Transgender und HIV-Positiver oder durch diverse Mixtapes und EPs. Acht Jahre nachdem Michael Quattlebaum Jr. die Person Mykki Blanco erschuf, erscheint nun das Debütalbum »Mykki«, das vorab schon mit dem emotionalen Kurzfilm zum Song »High School Never Ends« die Erwartungen hochgesteckt hat. Blanco ist eben nicht nur musikalisch, sondern auch visuell ein Ausnahmetalent. Auf »Mykki« bleibt nur das vertonte Erlebnis, aber auch das beeindruckt maßlos. Musikalisch weist das Album vor allem gelungenen, aggressiven Trap-Rap auf, der in »For The Cunts« allerdings in den stark überzogenen Hyper-Pop im Stil des britischen Labels PC Music mündet. »Mykki« ist politisch, aber im selben Maße aggressiv, sexy und berauschend, schließlich rappt Mykki unentwegt über Lean, Teile und Weed. Trotz der Drogen- und Sexbezüge ist »Mykki« aber am Ende viel mehr ein bereichernder musikalischer Kanon als ein kurz anhaltender Trip oder eine Snapchat-Story, über die Mykki in »Loner« rappt. Der entblößende Song – inklusive eines Features der Sängerin Jean Deaux – ist ohnehin die langanhaltendste Momentaufnahme auf »Mykki«, denn er thematisiert Einsamkeit im digitalen Zeitalter wie wohl noch kein anderer zuvor. Dass Mykki Blanco wenige Wochen vor Release selbst in heteronormativen Magazinen gefeiert wird, zeigt, dass er längst vom Subkultur-Liebling zur Massenware geworden ist. Und das ist auch gut so.