Ein gutes Musikvideo kann aus einem schönen Song ein Meisterwerk machen. Wenn Regisseure und Musiker sich aufeinander einlassen, kann Großes entstehen. Dieser ganz eigenen Kunst widmen sich in diesem Jahr schon zum 19. Mal die MuVi-Awards . Die MuVi-Fachjury hat eine Vorauswahl getroffen, ab jetzt seid ihr gefragt. Bis zum 4. Mai könnt ihr aus den folgenden zwölf Musikvideos euren Liebling wählen. Die Verleihung findet im Rahmen der Kurzfilmtage Oberhausen statt.

beißpony »Body of Oz« (Regie: Klaus Erich Dietl & Stephanie Müller)

Dean Blunt und Inga Copeland »feel nothing / 15 – 15« (Regie: Zeljko Vidovic)

Mykki Blanco ft. Woodkid »Highschool Never Ends« (Regie: Matt Lambert)

DJ Hell »I Want U« (Regie: DJ Hell)

The Schwarzenbach »Invasion« (Regie: Heike Aumüller)

Violence Is For Lovers »Love From A Distance« (Regie: Henrik Paro)