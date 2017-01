Eigentlich schon etikettiert und einsortiert in die Hipster-Rap-Schublade, sieht sich der Wahlheidelberger Muso mit seinen oftmals sperrigen Texten eher als Antithese zu Cro und Co. Wer den Vergleich anstellen oder seine Fan-Liebe unter Beweis stellen möchte, kann Muso in diesem Monat live erleben.

Geschrieben am

18. Januar 2017, 15:10