Musikvideos der Woche

Wir haben uns durch sämtliche neuen Musikvideos geguckt, um die besten für euch rauszufiltern. Hier kommen unsere Videos der Woche. Mit dabei sind Wolf Alice, Beth Ditto, Alice Glass und mehr.

Geschrieben am 11. August 2017, 15:21

Wolf Alice »Don't Delete The Kisses«

Beth Ditto »We Could Run« (Regie: Matt Staubach)

Kesha »Rainbow«

Kettcar »Sommer '89« (Regie: Mario Möller und Marcus Wiebusch)

Sløtface »Pitted« (Regie: Lasse Lokøy)

Alice Glass »Without Love« (Regie: Floria Sigismondi)

HGich.T »titteschön« (Regie: Dj Hundefriedhof)



Jordan Prince »Woman (One Of These Days)« (Regie: Evi Geiger und Natasha Jatania)

Leon Francis Farrow »The Liverpool Deceased« (Regie: Sabrina Gaber und Marcel Gerardo)