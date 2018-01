Das neue Jahr hat die erste Woche geschafft und die ersten 2018er Musikvideos sind da. Hier kommen unsere Favoriten.

Geschrieben am 05. Januar 2018, 14:00

Titus Andronicus »Number One (In New York)« (Regie: Ray Concepcion)

Bruno Mars feat. Cardi B. »Finesse (Remix)« (Regie: Bruno Mars)

Justin Timberlake »Filthy« (Regie: Mark Romanek)

Dream Wife »Hey Heartbreaker« (Regie: Mason London)

Sufjan Stevens »Mystery of Love«

Blond »Spinaci« (Regie: Anja Jurleit)

First Aid Kit »Fireworks« (Regie: Mats Udd)

Jay-Z feat. Beyoncé »Family Feud«