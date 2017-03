Die besten Musikvideos der Woche auf einen Blick. Diesmal mit The Weeknd, Foxygen, Little Dragon u.v.m.

Geschrieben am 10. März 2017, 11:56

The Weeknd feat. Daft Punk »I Feel It Coming« (Regie: Warren Fu)

Foxygen »Upon A Hill« (Regie: Alessandra Lichtenfeld)

Little Dragon »Sweet« (Regie: Ossian Melin)

Xiu Xiu »Wondering« (Regie: Angela Seo)

The Afghan Whigs »Demon In Profile« (Regie: Phil Harder)

Future »Use Me«

Laetitia Sadier Source Ensemble »Love Captive« (Regie: David Thayer und Laetitia Sadier)

Real Estate »Stained Glass«

Muthoni Drummer Queen »Kenyan Message« (Regie: David Baumann)

Against Me! »Haunting, Haunted, Haunts« (Regie: Margherita Ballarin)

Roosevelt »Moving On« (Regie: Hector Prats)

The xx »Say Something Loving« (Regie: Alasdair McLellan)

Binoculers »But Oh!« (Regie: Eike Swoboda)

Sookee »Queere Tiere« (Regie: Ana Angel)

Jeb Loy Nichols »That's How We're Living«

Golf »Dein Grün« (Regie: Janosch Pugnaghi & Golf)

Woman »Marvelous City« (Regie: Dimitry Zakharov & Jake Harrison Meyer)

Cameron Avery »Dance With Me« (Regie: Nicole McDonald)