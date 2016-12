Auch kurz vor Weihnachten haben wir wieder die besten Musikvideos der vergangenen Tage für euch gesammelt. Mit dabei sind Tegan & Sara, Stabil Elite, Sharon Jones & The Dap-Kings und andere.

Geschrieben am 22. Dezember 2016, 12:15

Tegan & Sara »That Girl« (Regie: Allister Ann)

Stabil Elite »Zeitzonen« (Regie: Stabil Elite)

Sharon Jones & The Dap-Kings »Please Come Home For Christmas«

Moby & The Void Pacific Choir »Break. Doubt«

Schafe & Wölfe »A.C.A.B.« (Regie: Dominik Junker)