Die besten Videos der letzten Woche für euch versammelt. Mit dabei sind Superorganism, Zugezogen Maskulin, iLoveMakonnen und mehr.

Geschrieben am 08. September 2017, 14:00

iLoveMakonnen feat. Rae Sremmurd »Love«

Superorganism »Something For Your M.I.N.D.« (Regie: Robert Strange)

Goldroger »Kommst du mit?« (Regie: Marian Hirschfeld)

Aivery »Don’t Dare« (Regie: Berivan Sayici)

Everything Is Recorded feat. Sampha, Ibeyi, Wiki & Kamasi Washington »Mountains Of Gold«

Zugezogen Maskulin »Uwe & Heiko« (Regie: Lennart Brede)

Kummer »Someone Like Me«

Siriusmo »Comic«

Marylane »In My Head« (Regie: Cavemen)