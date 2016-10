Die besten Musikvideos der vergangenen Tage für euch zusammengestellt. Mit OK Kid, Moby, Black Kids, Andy Shauf und vielen mehr.

OK KID feat. Megaloh »5. Rad am Wagen« (Regie: No Drama )

Newmen «Camping Goods«

Moby & The Void Pacific Choir »Are You Lost In The World Like Me?« (Regie: Steve Cutts)

Black Kids »Obligatory Drugs« (Regie: Kevin Snow)

Strumbellas »We Don't Know«

Me And My Drummer »Grown Up Shape«

Black Marble »Woods« (Regie: Antoine Plouzen Morvan)

Andy Shauf »Quite Like You« (Regie: Chad van Gaalen)

Growlers »I’ll be around«