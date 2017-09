Musikvideos der Woche

Die besten Clips der vergangenen Tage auf einen Blick. Diesmal mit Liars, Ibeyi, The National u.v.m.

Liars »Cred Woes« (Regie: Yoonha Park)

Ibeyi feat. Kamasi Washington »Deathless« (Regie: Ed Morris)

The National »Day I Die« (Regie: Casey Reas)

Mac DeMarco »This Old Dog«

Mount Kimbie »Delta«

John Maus »The Combine« (Regie: Tina Rivera)

Courtney Barnett & Kurt Vile »Over Everything« (Regie: Danny Cohen)

Stormzy feat. Kehlani »Cigarettes And Cush«

St. Vincent »New York« (Regie: Alex Da Corte)

Jessie Ware »Selfish Love« (Regie: Tom Beard)

Hurts »Ready To Go«

$uicideboy$ »I Hung Myself For A Persona / Now I'm Up To My Neck With Offers» (Regie: Max Beck)