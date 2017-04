Die besten Musikvideos der Woche auf einen Blick. Diesmal mit Hurts, Kendrick Lamar, Blondie u.v.m.

Geschrieben am 21. April 2017, 15:19

Hurts »Beautiful Ones«

Kendrick Lamar »DNA« (Regie: Nabil)

Blondie »Long Time« (Regie: Dikayl Rimmasch)

Waxahatchee »Silver« (Regie: Catherine Elicson)

Floating Points »Reflections« (Regie: Anna Diaz Ortuño)

Mark Lanegan »Beehive« (Regie: Zhang + Knight)

Nite Jewel »Real High« (Regie: Jose Wolff)

POLIÇA feat. Boys Noize »Lipstick Stains« (Regie: Adam Dunn)

Gurr »Ode To Oatmeal« (Regie: Luis Krummenacher)

Lady Wray »Underneath My Feet« (Regie: Leon Michels)

Neonschwarz »Jogginghosentag« (Regie: Ole Hellwig)

All We Are »Human« (Regie: Eoin Glaister)