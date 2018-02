Musikvideos der Woche

Die besten Clips der letzten Tage im Überblick. Diesmal mit Hercules & Love Affair, Kendrick Lamar, MGMT u.v.m.

Geschrieben am 09. Februar 2018, 11:21

Hercules & Love Affair »My Curse And Cure« (Regie: Andy Butler & Joie Iacono)

Kendrick Lamar, SZA »All The Stars« (Regie: Dave Meyers & the little homies)

MGMT »Me and Michael« (Regie: Joey Frank, Randy Lee Maitland)

Unknown Mortal Orchestra »American Guilt« (Regie: Greg Sharp)

Skott »Stay Off My Mind«

Goat Girl »The Man« (Regie: CC Wade)

Pale Waves »The Tide« (Regie: Andy DeLuca)

POLIÇA + s t a r g a z e »Agree« (Regie: Maria Juranic)

Shred Kelly »Don't Ever Look Back«