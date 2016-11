Die besten Clips der vergangenen Tage auf einen Blick. Diesmal mit HEALTH, OK Go, Regina Spektor u.v.m.

Geschrieben am 25. November 2016, 16:07

HEALTH »L.A. Looks« (Regie: Derrick Beckles)

OK Go »The One Moment« (Regie: Damian Kulash)

Regina Spektor »Bleeding Heart« (Regie: Jack Dishel)

Cass McCombs »Run Sister Run« (Regie: Rachael Pony Cassells)

Mykki Blanco feat. Jean Deaux »Loner« (Regie: Anthony&Alex)

Bilal feat. Big K.R.I.T. »Pleasure Toy« (Regie: Hans Elder)

San Cisco »SloMo« (Regie: Matt Sav)