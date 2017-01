Musikvideos der Woche

Die besten Musikvideos der vergangenen Woche auf einen Blick. Diesmal mit Bonobo, Banks, Conor Oberst u.v.m.

Geschrieben am 20. Januar 2017, 16:00

Bonobo feat. Nick Murphy »No Reason« (Regie: Oscar Hudson)

Banks »Trainwreck« (Regie: Marie Schuller)

Conor Oberst »A Little Uncanny« (Regie: Josh Rawson)

Schrottgrenze »Glitzer auf Beton« (Regie: Simon Fessler)

Snakehips & MØ »Don't Leave«

Okkervil River »Mary On A Wave« (Regie: Will Sheff)

Max Richard Leßmann »Spuren auf dem Mond« (Regie: Jonas Vahl)

The Sound Of Money »Just Chirp On, Ego«

Morgan Friedrich »Loseground« (Regie: Morgan Belenguer)

Declan McKenna »The Kids Don’t Wanna Come Home«