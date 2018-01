Wir haben die besten neuen Musikvideos für euch gesammelt. Mit dabei sind alte Bekannte wie Black Eyed Peas, Franz Ferdinand und The Killers, aber auch einige jüngere Semester.

Geschrieben am 12. Januar 2018, 14:00

Franz Ferdinand »Feel The Love Go«

Black Eyes Peas »Street Livin’«

Pond »Fire In The Water« (Regie: Sam Kristofski)

The Killers »Rut« (Regie: Danny Drysdale)

Nightmares On Wax »Shape The Future« (Regie: RUFFMERCY)

Son Lux »Slowly« (Regie: Alex Cook)

Sharon Jones & The Dap-Kings »Searching For A New Day« (Regie: Mel Rodriguez III)

Beatsteaks feat. Chad Price »You In Your Memories«

Bernd Begemann »Was macht Miss Juni im Dezember?«

Pale Grey »Late Night« (Regie: Cyprien Delire)

KIDS N CATS »Germany« (Regie: Daliah Spiegel)

Tune-Yards »Heart Attack« (Regie: Mimi Cave)