Musikvideos der Woche

Die besten Musikvideos der vergangenen Woche auf einen Blick. Diesmal mit Arcade Fire, Casper, Beatsteaks u.v.m.

Geschrieben am 14. Juli 2017, 14:14

Arcade Fire » Electric Blue« (Regie:Cousin Club)

Casper feat. Drangsal »Keine Angst« (Regie: Carlo Oppermann & Christian Alsan)

Beatsteaks feat. Jamie T »Hate To Love«

Barrenstein »Foto« (Regie: Max Parovsky)

Feist »Century« (Regie: Scott Cudmore)

American Football »Home Is Where The Haunt Is« (Regie: Erin Elders)

alt-J »Deadcrush« (Regie: Young Replicant)

Rag'n'Bone Man »As You Are«

Komplizen der Spielregeln »Eingestellt«

Hot Water Music »Vultures« (Regie: Andrew Seward)

Kesha »Woman«

Die Shitlers »CCN4« (Regie: Timo Milbredt)