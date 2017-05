Musikvideos der Woche

Die besten Clips der Woche auf einen Blick. Diesmal mit Angel Haze, Cloud Nothings, Marteria u.v.m.

Angel Haze »Resurrection«

Cloud Nothings »Enter Entirely« (Regie: John Elliott)

Marteria »Das Geld muss weg«

Beach Fossils »Down the Line« (Regie: Dustin Payseur)

Johnny Jewel »Windswept« (Regie: Chromatics)

Bleachers »Don't Take The Money«

Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi »Spiegelkabinett«

JPTR »Transformers« (Regie: Olivier Baumann)

Sophia Kennedy »Build Me A House« (Regie: Zoran Bihac)

Jakuzi »Istediğin Gibi Kullan« (Regie: Berk Cakmakci)

!!! (Chk Chk Chk) »Dancing Is The Best Revenge« (Regie: Will Galperin)

Suralin »Sorrows«

Japanese Breakfast »Machinist« (Regie: Adam Kolodny)

Big Mike & Gianni La Bamba »Living The Dream« (Regie: Janosch Pugnaghi)