Willkommen in den 80ern! Das neue Musikvideo zu Danny Brown s »Ain't It Funny« vom aktuellen Album »Atrocity Exhibition« erscheint ganz im klassischen Sitcom-Look. Für das Video holte sich der Musiker namhafte Unterstützung von Schauspieler und Drehbuchautor Jonah Hill , der die Regie übernahm. Mit einem vorab geposteten Countdown kündigte Hill das Video via Twitter an.Im Clip taucht Brown als trunkener Onkel Danny auf. Die Charaktere werden in quietschbunten Lettern vorgestellt, hinter der Bühne gibt es ein lachendes und applaudierendes Publikum und der Song wird von kurzen Dialogen unterbrochen. Gegen Ende driftet das Video mit Ketchup und Kunstblut dann aber ein bisschen ins Groteske ab.