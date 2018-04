Ein stoischer, beinahe hospitalistischer Maschinenbeat und Jazz, bevor alles in einen fast spirituellen Moment von Groove mündet – das titelgebende Triptychon »Dimensional People« beweist, dass Mouse On Mars auch im 25. Jahr ihres Bestehens dort arbeiten, wo Musik das Publikum fordert. Und, dass das auch außerhalb jener Szene wahrgenommen wird, für die Andi Toma und Jan St. Werner in ihren Anfangstagen standen: Leftfield’iger Theorie-Techno mit Bezügen zu Deleuze’ Rhizom und Vilém Flusser. Denn auch wenn die Prominenz der Features weniger wahnwitzig ist als auf dem Vorgänger, dem Kollaborationsalbum »21 Again« aus dem Jahr 2014, begegnet einem gleich auf Track drei die Stimme von Bon Ivers Justin Vernon, außerdem sind Mitglieder von Beirut und The National, aber auch das Neue-Musik-Orchester Ensemble Musikfabrik, die House-Legende Eric D. Clark und der Rapper Spank Rock dabei.



Dass das Album deutlich hörbar durchkonzeptualisiert ist, seinen Gästen viel Raum gab – vom »neuen konstruktivistischen Sozialismus« ist die Rede – und trotz Footwork-Beat-Gerüsten nicht wirklich tanzbar ist, ändert nichts daran, dass jeder Moment unterstreicht, wie einzigartig das Duo noch immer klingt. Merkwürdigerweise erinnern die Vibes, abzüglich Rap, oft an den dekonstruktivistischen Post-Gospel des letzten Albums der Young Fathers. Und wer wie ich deren meiner Meinung nach schlecht getarnten Antisemitismus nicht erträgt, kann bedenkenlos zu Mouse On Mars wechseln.