Auf ihrem Debüt »Crooks & Lovers« waberten Mount Kimbie 2010 noch sehr lo-fi und »homemade« durch die Boxen. Der Nachfolger »Cold Spring Fault Less Youth« war dann die Band-Platte, mit weniger Electronica und mehr Live-Elementen, der Überhit »Made To Stray« machte das Duo endgültig zu Stars der Clubszene. Jetzt liegt mit »Love What Survives« Album Nummer drei vor, und Mount Kimbie scheinen sich nicht so recht entscheiden zu können, wo sie hinwollen.Auf dem Papier lesen sich die Rahmenbedingungen des Albums zwar gut: Wie schon auf dem Vorgänger setzt King Krule mit seiner rotzigen Stimme Highlights, und auch James Blake und Micachu sind mit von der Partie. Doch speziell in den Stücken ohne Gaststars scheint das Duo den nötigen Kniff nicht zu finden. Songs wie das hektische »SP 12 Beat« wirken wie inkonsequente Interludes und können die Magie, die Mount Kimbie ansonsten auszulösen vermochten, nicht herstellen.Den Rückzug in die zweite Reihe kann man den Musikern nicht vorwerfen, schließlich fühlten sie sich seit jeher in der Rolle als Soundtüftler im Hintergrund wohl. Folgerichtig gehören die Stücke mit Blake dann auch zu den Höhepunkten. »How We Got By« erinnert einmal mehr daran, wie gekonnt es dem Briten gelingt, den Fortschritt in der Langsamkeit zu finden. Doch insgesamt gilt: »Love what evolves« wäre der bessere Ansatz gewesen. Stattdessen liest sich der Albumtitel wie eine Rechtfertigung, in Routine zu verharren.