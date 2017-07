Nun ist es endlich soweit: Das britische Duo Mount Kimbie , bestehend aus Dominic Maker und Kai Campos, ist mit abgehobenen Sounds zurück und packen diese in ihr neues Album »Love What Survives«. Ihr drittes Studioalbum wird von namhaften Künstlern wie James Blake Micachu und King Krule gekrönt. Darüber hinaus beinhaltet es die ersten beiden Singles, die sie dieses Jahr schon veröffentlicht haben, »Marilyn« und »We Go Home Together« Durch diese Vielfalt an Künstlern entsteht ein Kontrast aus sanften und rauen Vocals, die von den typischen, elektronischen Beats in ein experimentelles Werk verwandelt werden. Die neue Platte wirkt melodischer und leichter, mit einem Hauch von Optimismus, der durch die richtige Portion Minimalismus nicht gekünstelt wirkt.Hört euch hier den neuen Track mit King Krule an: