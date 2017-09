Auf unzähligen Alben haben Motorpsycho unzählige Spielarten ausprobiert. Tendenziell eher in härteren Rock-Gefilden unterwegs, dürften die Psychonauten, wie die Fans von Motorpsycho liebevoll genannt werden, mit diesem Album wieder mehr auf ihre Kosten kommen. Besonders auf dem Vorgänger »Here Be Monsters« (das Instrumentalalbum »Begynnelser« nicht mitgezählt) versuchte sich die Band aus Trondheim an Hippie-Folk und fast schon zarten Softrock-Anleihen. »The Tower« ist thematisch dem Turmbau von Babel gewidmet und verströmt seine Reize erst nach und nach. Es handelt sich hier nämlich um einen harten Brocken, der zehn Stücke auf 85 Minuten verteilt – und in der Summe wieder härter rockt.Das ist anstrengend, unbequem, kryptisch aber auch unfassbar unterhaltsam. So wie ein frühes Album von The Mars Volta . Und damit definitiv nichts für zwischendurch. Wer hier dranbleibt, wird belohnt und in hart wirbelnden Stücken wie der Single »A.S.F.E« großartig durchgeschüttelt. Wenn aber in einem 15-Minuten-Stück wie »A Pacific Sonata« über die gesamte Spielzeit fast gar nichts passiert, dann ist das künstlerisch integer, aber der Geduldsfaden wird unnötig strapaziert. Zum Glück finden Motorpsycho aber auch schnelle Lösungen und kommen in dem Kelten-Folk von »The Maypole« in kürzester Zeit auf den Punkt. Die Skandinavier haben wieder ein Statement gesetzt, und es macht nach wie vor Spaß, diese Band in ihrer Entwicklung zu begleiten. Denn man weiß nie, was als nächstes passiert.