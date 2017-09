Warum Moses Sumney in den letzten Monaten so viele Vorschusslorbeeren entgegengebracht worden sind, wird schon nach wenigen Takten seines Debütalbums »Aromanticism« klar: Der in Ghana geborene Kalifornier versteht es wie kaum ein Zweiter, große, pathostriefende Gefühle mit subtilem Maß in seiner Soul-Stimme und den gerne orchestral instrumentierten Electro-Jazz- und Soul-Tracks unterzubringen. Diese Stimme zieht auch unbedarfte Hörer in emotionale Kampfzonen, von denen sie bisher nicht einmal wussten. Sumneys Supertalent irgendwo zwischen Adele und James Blake ist glasklar und sofort erkennbar, was aber nicht heißt, dass es an »Aromanticism« nichts zu kritteln gäbe: Der ruhige, tiefe Fluss, der sich durch das Album und seine Synthie-Spulen zieht, wirkt manchmal zu einförmig und wenig bogenreich. Nur an einzelnen Stellen wie etwa in »Lonely World« bleibt man hängen, die einzige Kontur ist Sinnlichkeit. Das soll nicht heißen, »Aromanticism« wäre fad, im Gegenteil ist es von einer faszinierenden Tiefgründigkeit. Es fehlen eben nur die Kanten, die aufrütteln könnten oder einen Hit herausschälen ließen.