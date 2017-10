Passiv und willenlos erscheint Morrisey im Musikvideo zu »Spend The Day In Bed« , als er anfangs in einem Rollstuhl sitzend von seinem »Pfleger« in den alten Salon gefahren wird. Fast unbeteiligt, sondern nachdenklich nimmt er inmitten der Band Platz, die seinen Song performt. Sein Pfleger isst währenddessen Erdnüsse. Dieser ist kein geringerer als Fußballer Joey Barton, der in der englischen Premier League aufgrund von Wetten für 18 Monate gesperrt worden ist. Später gesellt sich noch Kabarettist David Heyle dazu, der in einem altmodischen Zwanzigerjahre-Kleid auf der Bühne des Salons zum Song tanzt. Sich in den eigenen vier Wänden einzusperren, um den Elend der Welt zu entfliehen ist das zentrale Thema des Songs.



»Low In High School« erscheint am 17. November 2017. Die Termine für seine Deutschlandtour sind bislang noch nicht bekannt gegeben worden.