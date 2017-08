Albumankündigungen von Morrissey – Frontmann der ewig verehrten Smiths – kommen zumeist unverhofft wie einst der Musterungsbescheid. Heute war es dann wieder soweit! Im kommenden November schickt er sein nächstes Solo-Projekt ins Rennen. »Low In High School« heißt die Platte, wobei der Titel vielleicht auch wieder thematische Schwerpunkte vorwegnimmt, die bereits für sämtliche Alben seiner angestammten Indie-Rock-Band prägend waren: Verletzbarkeit, Desillusion und Melancholie – in diesen politisch instabilen Zeiten möglicherweise nicht die schlechteste Herangehensweise, um seinen Weltschmerz zu verarbeiten. Dass Morrissey, der junge Werther der Popkultur sozusagen, auch im betagteren Alter immer noch vortrefflich als Galionsfigur für eine verunsicherte Generation taugt, bewies er schon auf seinem letzten Album » World Peace Is None Of Your Business «, dessen Titel mindestens genauso gut den gegenwärtigen Nerv der Zeit trifft.Am 10. November sind wir alle schlauer. Dann nämlich erscheint »Low In High School« online sowie in Plattenläden eures Vertrauens. Bis dahin kann man sich die Zeit gut mit der Film-Biografie »England Is Mine« vertreiben, die dieses Jahr erschienen ist und das Leben des britischen Sängers vom Arbeiterkind bis hin zum Vorzeige-Idol der Indie- und New-Wave-Ära nachzeichnet.