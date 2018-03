Hach, junge Männer haben es manchmal sehr schwer. Schwierige Beziehungen, Versagensängste, weiterhin schwierige Beziehungen, Verlorenheit in einer komplexen Welt, immer noch schwierige Beziehungen. Moose Blood aus dem englischen Canterbury spielen und singen sich auch auf ihrem dritten Album mit dem programmatisch pathetischen Titel »I Don’t Think I Can Do This Anymore« durch die ganze Palette spätadoleszenter Unsicherheit.

Textlich bleibt das Land bedrückend flach, musikalisch klingt man nach zu glatt produzierten und nicht zuletzt deswegen beliebigeren Versionen klar zu identifizierender Vorbilder wie The Get Up Kids oder American Football. Braucht kein Mensch. Nicht unerwähnt lassen darf man, dass die Band sich in der jüngeren Vergangenheit mehrfach Vorwürfen sexueller Belästigung ausgesetzt sah. Zuerst flog der Drummer im vergangenen Jahr aus der Band, nachdem er einer Frau explizite Fotos und Videos geschickt haben soll, dieses Jahr wurde auch Sänger Eddy Brewerton beschuldigt, Nacktbilder vom Telefon einer Frau gestohlen und verbreitet zu haben. Das hinterlässt nicht nur wegen der ganzen Troubled-young-man-Attitüde einen sehr schalen Beigeschmack.