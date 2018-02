Der hypnotische Sound des Schweizer Trios um Sänger Roman Bühlmann geht direkt ins Ohr und schaltet dort umweglos das Kopfkino an. Und das, obwohl die Band erst 2017 so wirklich in Erscheinung getreten ist. Die Produzenten Biru und Melvyn Buss kennt man allerdings schon von ihren vorherigen Projekten Round Table Knights und Mercury.

Geschrieben am

08. Februar 2018, 16:50