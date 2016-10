/ Der Blätter dieser Himmelsrose dringen?«, fragt Dante im dritten und letzten Teil seiner »Commedia Divina«. Gustave Doré, der Gottvater aller Grafiker, hatte versucht, die Tragweite einer möglichen Antwort in einer wahnwitzigen Illustration anzudeuten, die sich über ein strudelartiges Spalier schwärmender Engelskrieger schließlich irgendwo im Licht verliert. Was dahinter liegt, bleibt ein Geheimnis, und fast scheint es, als hätten Mono diese Szene als selbstironisches Sinnbild auf das Cover ihres neuen Albums verfrachtet. Letzteres trägt den nach Metal-Wühltisch müffelnden Titel »Requiem For Hell« und schraubt seine Hörer in Spiralen gen Leere. Ihre ungeheure emotionale Bildschärfe ist den Postrock-Ikonen zwar keineswegs abhandengekommen, nur zerfällt eben auch das schönste Geflecht, wenn man am Schluss den Knoten vergisst. Der atonale Wutanfall gegen Ende des Titelstücks war wohl als epische Eruption vorgesehen, wirkt aber inmitten dieses Wartezimmers aus Gitarrenwänden merkwürdig hölzern. Und so wird man immer weiter nett vertröstet und durchgereicht, bis auch die letzte Klimax abgesägt ist. 2014 veröffentlichten Mono gleich zwei Alben, die sich ohne Not gegenseitig ergänzen sollten. Heute scheint gerade im Fehlen eines Gegenstücks das entscheidende Versäumnis zu liegen.