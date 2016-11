Alcest und Mono hingegen brauchen weder Leinwände noch Projektoren, um große Bilder zu erzeugen. Es reichen allein der Klang und seine Kurven. Mono, die nicht einmal Worte brauchen, machen heute den Anfang; gestern in München waren es Alcest. Man wechselt sich respektvoll ab, nimmt damit aber auch in Kauf, sich wechselseitig den Wind aus den Segeln zu nehmen.Gefährlich für Alcest! Denn Mono sind eine so verdammt gute Live-Band, dass sie es immer wieder fertigbringen, ihre Studioalben zu Souvenirs zu degradieren, während erst auf der Bühne der wahre Zauber zum Leben erwacht. So ist es auch diesmal: Zu faszinierend ist Macht, mit der das kleine, zerbrechlich irrlichternde Glockenspiel sich mit bedächtig gezupften Gitarren zu einer kleinen Melodie zusammenfindet, um dann über dramatische Crescendi in sausende Distortion-Ausraster zu münden. Und wenn nach dem Sturm die Stille Einzug hält, sprießt auf den rau(s)chenden Trümmern der letzten, im Schleudergang zerfetzten Melodie ein zartes neues Motiv, und der Kreislauf beginnt von vorn. So weit, so schulmäßig. Aber eben auch bewährt.



Mit Inszenierung oder Personenkult hat das Spektakel wenig zu tun. Auch, da bis auf Bassistin Tamaki Kunishi die ganze Band auf Hockern Platz genommen hat, auf Tuchfühlung mit ihren Instrumenten geht und sich trotz oder wegen ihrer Versunkenheit blind versteht. Hingabe, technisches Können und buchstäblich traumwandlerische Sicherheit sprechen aus jedem Saitenanschlag. Und das Zelebrieren gefühlt jahrtausendealter Post-Rock-Regeln, die aus Einfachstem Weltbewegendes machen. Nachdem der letzte Tsunami jäh abgerissen ist, schickt Bandchef Taka noch ein paar eilige Worte ins Schallvakuum, die niemand versteht, und verschwindet mit den Seinen im Dunkel. Die Magie aber hängt noch in der Luft. Und hängt. Und hängt. Und hängt.