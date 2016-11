Kinder, wie die Zeit vergeht! Dieser Sinnspruch dürfte auch Mondo Fumatore alias Mondomarc und Gwendolin sowie ihrem Quasi-Neuzugang am Schlagzeug, Endai Hüdl, durch den Kopf gegangen sein. Seit nunmehr 20 Jahren repräsentieren sie den entspannten Garage-Style aus Berlin. Ja, aus der hippen Hauptstadt, die vor 1996 außer David Bowie , Iggy Pop und vielleicht noch Ton Steine Scherben vor allem viel musikalisches Brachland zu bieten hatte. Auch Mondo Fumatore bleiben trotz ihrer beständigen Coolness glücklicherweise alles andere als innovativ, auch wenn es in all den Jahren nur zu vier Alben gereicht hat. So glänzt nun auch »The Yeah, The Yeah And The Yeah« mit flockigem Lo-Fi-Pop, Garage-Rock-Riffs, abwechslungsreichen Vocals und einigen klanglichen Gimmicks. Insgesamt bleibt die LP recht kontrolliert und entspannt; zwischen der einen oder anderen Gitarrenkeule, flitzenden Orgelmelodie oder nackten Percussion-Einlage herrscht musikaffine Souveränität. Das erinnert in seiner Stilsicherheit mehr als einmal an die Retro-Attitüde der Black Keys. Abzüglich amerikanischer Großspurigkeit und mit etwas mehr versöhnlichem Kuschelbedarf, natürlich.