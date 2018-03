Mit leichter Kost und schönen Melodien hatten die Alben des Schweden Mokira alias Andreas Tilliander noch nie viel zu tun. Schon sein Debüt »Cliphop«, 2000 auf Raster-Noton erschienen, bot geneigten Hörern einen akustischen Rorschach-Test, aus dem Harmonien und Texturen bestenfalls beim aufmerksamen Hinhören herausinterpretiert werden konnten. Dann aber erschlossen sich im Sekundentakt mikroskopische Ausschnitte auditiver Ekstase, die faszinierten und zu überwältigen wussten. Auf »Album« wurden diese funkelnden Sound-Bites 2004 in sommerlich-surrealen Ambient getaucht – das Ergebnis zählt rückblickend wohl zu den interessantesten Veröffentlichungen, die während der 2000er auf Type Records erschienen. Nachdem Tilliander mit »Persona« und »Time Axis Manipulation« neue Formen von Ambient, Dub und Glitch erdachte, widmete er sich als TM404 atmosphärisch verwaschenen Techno-Eskapaden.



Nun bündelt er auf dem ersten Mokira-Album seit sieben Jahren seine Erfahrungen als Produzent, DJ und Geräuschkundler. »Chill Out« ist ein opak pulsierender Körper dunkler Energie geworden, dessen sechs Tracks von aquatisch blubbernder Alien-Kommunikation (»Flak Bib«) über tribale Traumbilder (»Cuchla Congos«) bis zu grellen Lichttaufen im Drone-Spektrum (»Uluuuu«) jede Menge Anlässe zu Entrückung geben. Insbesondere beim Entwickeln von akustischen Texturen beweist Mokira immer wieder einen sechsten Sinn, schafft Atmosphäre und wirkt dabei nie generisch. Wem die rund 35 Minuten des Albums trotzdem nicht trippy genug sind, der bekommt beim Kauf der LP einen fast doppelt so langen Extended Mix in digitaler Form geschenkt. Doch Obacht: Die rauschhafte Wirkung dieser Mixtur ist maßvoll zu genießen, belebt bei entsprechender Vorbereitung aber maßlos die Sinne.