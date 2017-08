Erfahrung ist etwas Tolles. »Es ist mittlerweile so, dass wir sehr genau wissen, welchen Status ein Song erreicht haben muss, damit wir damit ins Studio gehen können«, sagt Stuart Braithwaite von Mogwai. Christian Schlodder ließ sich in Berlin von ihm und Martin Bulloch erzählen, wohin die Reise nach nunmehr 22 Jahren noch geht und dass Bandmitglied Barry Burns bei Horrorfilmen der Schreckhafteste ist.





Nostalgisch zurückblicken können auch



Während man sich nun bei vielen anderen Bands nostalgiebesoffen in den »Früher war alles besser«-Chor einreihen müsste, ist das Erfreuliche im Falle von Mogwai, dass man sich genau das getrost sparen kann. »Every Country's Sun« ist atmosphärisch dicht, abwechslungsreich und schlägt musikalisch eine elegante Brücke zwischen einzelnen Stationen der letzten zwei Dekaden Bandgeschichte, ohne dabei den Blick nach vorne zu vergessen. Der titelgebende Song ist der letzte auf dem Album. Er beginnt bedrohlich und endet versöhnlich. Mit »Party In The Dark« gibt es zudem einen Track mit Vocals, was für die Band noch immer sehr ungewöhnlich ist. »Jemand musste es eben machen«, sagt Stuart Braithwaite, der nie ein Sänger war und nie einer sein wollte. Als Danny Boyle Anfang des Jahres die Geschichte von vier Jungs aus Edinburgh weitererzählte, wurde man zwangsläufig daran erinnert, dass nicht nur »Trainspotting« nun auch schon über 20 Jahre her ist. Da war sie also: die Rezeption auf alte Freunde, große vergangene Tage; nur zusammengehalten vom Dilemma der Nostalgie.Nostalgisch zurückblicken können auch die vier Herren von Mogwai aus dem 80 Kilometer weiter westlich gelegenen Glasgow, Edinburghs größerer, aber auch hässlicherer Schwester. Und mit dem neunten Studioalbum »Every Country's Sun« wird auch der eine oder andere Fan von irgendwas zwischen Postrock, Ambient und Shoegazing erinnerungsschwanger daran denken, dass die vielleicht beste Platte der Schotten, »Come On Die Young«, nunmehr 18 Jahre zurückliegt. Da Geschmäcker glücklicherweise aber verschieden sind, werden einige die Subjektivität namens »beste Platte« auch später verorten, der Traditionalist datiert sogar noch einmal zwei Jahre zurück auf das Debüt »Mogwai Young Team«.

»Einer muss es ja machen« ist generell der Tenor, als Braithwaite und Schlagzeuger Martin Bulloch in Berlin zum Interview empfangen. Bandkollege Barry Burns, der Allroundmusiker, wohnt nun schon seit einigen Jahren in der Stadt und betreibt in Neukölln die Kneipe Das Gift . Interviews überlässt er dennoch gern den anderen beiden, die gekonnt mit einem kleinen Small Talk übers Wetter beginnen.



Vielleicht hat es auch etwas mit der Abgebrühtheit von neun Studioalben und 22 Jahren im Geschäft zu tun. Braithwaite verneint. Routine gebe es nicht, zumindest nicht so, dass man sie schon so nennen könnte. »Es gibt auch nie einen Plan für unsere Musik, bevor wir anfangen, sie zu machen«, sagt Bulloch. Doch bei der etwa halbjährigen Arbeit an »Every Country’s Sun« kam es immerhin zum Ortswechsel. Die Band zog es in die Staaten. Weg von den Ablenkungen des heimischen Glasgows. »Das hat uns zusätzlich fokussiert. Niemand konnte sagen, dass er schnell nach Hause müsse, weil er vergessen hat, die Katzen zu füttern. Wir konnten einfach konzentriert arbeiten«, sagt Bulloch.



Der andere Grund war eher nostalgischer Natur. Mogwai beschlossen, sich nach den Alben »Rock Action« und »Come On Die Young« erneut Produzent Dave Fridmann ins Boot zu holen. »Es hat sich für uns so angefühlt, als ob jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen wäre, wieder mit Dave zusammenzuarbeiten«, sagt Braithwaite. Der letzte Zeitpunkt lag bis dato immerhin 16 Jahre zurück. »Er ist noch immer der gleiche Kerl und hat sich kaum verändert. Das hat sich vom Start weg gut angefühlt«, sagt Bulloch. Und so spielten die vier Schotten tagsüber ihre Songs ein, um abends bei Horrorfilmen und Bier zusammenzusitzen. Die Beständigkeit alter Erinnerungen, das hat man Anfang des Jahres auch in »Trainspotting« erfahren, ist nicht nur bloße Nostalgie. Sie schafft mitunter auch eine eigene Dynamik. Eine, in der man nicht über die eigene Entwicklung philosophieren muss, man lebt sie einfach. »Wir reden nicht so viel darüber, was wir machen wollen, wir machen einfach Musik«, sagt Braithwaite. Überrascht ist man da nicht mehr. Vielleicht hat es auch etwas mit der Abgebrühtheit von neun Studioalben und 22 Jahren im Geschäft zu tun. Braithwaite verneint. Routine gebe es nicht, zumindest nicht so, dass man sie schon so nennen könnte. »Es gibt auch nie einen Plan für unsere Musik, bevor wir anfangen, sie zu machen«, sagt Bulloch. Doch bei der etwa halbjährigen Arbeit an »Every Country’s Sun« kam es immerhin zum Ortswechsel. Die Band zog es in die Staaten. Weg von den Ablenkungen des heimischen Glasgows. »Das hat uns zusätzlich fokussiert. Niemand konnte sagen, dass er schnell nach Hause müsse, weil er vergessen hat, die Katzen zu füttern. Wir konnten einfach konzentriert arbeiten«, sagt Bulloch.Der andere Grund war eher nostalgischer Natur. Mogwai beschlossen, sich nach den Alben »Rock Action« und »Come On Die Young« erneut Produzent Dave Fridmann ins Boot zu holen. »Es hat sich für uns so angefühlt, als ob jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen wäre, wieder mit Dave zusammenzuarbeiten«, sagt Braithwaite. Der letzte Zeitpunkt lag bis dato immerhin 16 Jahre zurück. »Er ist noch immer der gleiche Kerl und hat sich kaum verändert. Das hat sich vom Start weg gut angefühlt«, sagt Bulloch. Und so spielten die vier Schotten tagsüber ihre Songs ein, um abends bei Horrorfilmen und Bier zusammenzusitzen. Die Beständigkeit alter Erinnerungen, das hat man Anfang des Jahres auch in »Trainspotting« erfahren, ist nicht nur bloße Nostalgie. Sie schafft mitunter auch eine eigene Dynamik. Eine, in der man nicht über die eigene Entwicklung philosophieren muss, man lebt sie einfach. »Wir reden nicht so viel darüber, was wir machen wollen, wir machen einfach Musik«, sagt Braithwaite. Überrascht ist man da nicht mehr.

Überraschend ist hingegen der Ausflug ins filmische Geschäft für die vier Schotten. Im letzten Jahr steuerten sie ihre Arbeiten zur Anti-Atomwaffen-Doku »Atomic, Living In Dead And Promise« bei. Für die Band, die vor zwölf Jahren in Hiroshima aufgetreten war, war dies eine Herzensangelegenheit. »Es ist ein wichtiges Stück Kunst. Man muss sich immer wieder an den Terror erinnern, der mit diesen Waffen möglich ist«, sagt Bulloch. »Das Projekt war sehr wichtig für uns«, ergänzt Braithwaite. Zudem untermalten Mogwai auch die Doku »Before The Flood« von keinem Geringeren als Leonardo DiCaprio. »Für uns wurde ein Traum wahr. Ich bin seit Jahren Leonardo-DiCaprio-Fan, und das Projekt war wichtig«, sagt Bulloch. Die musikalische Mitarbeit an zwei Filmen hat die vier aus Glasgow sichtlich angespornt, auch wenn sie das mit schottischem Understatement herunterzureden versuchen: »Es ist gut, gefragt zu werden. Und es ist umso besser, wenn man die Wahl hat, ja oder nein zu sagen«, sagt Bulloch. Jetzt schielen sie schon mit einem Auge auf den Soundtrack eines Spielfilms. Sollte es ihnen bis spätestens Dezember gelingen, könnte 2017 22 Jahre nach Bandgründung von Mogwai und 21 nach »Trainspotting« in popkultureller Hinsicht fast als schottisches Jahr durchgehen. Dafür muss man nicht einmal nostalgisch werden.

