Wer schon ein Konzert von Moderat besucht hat, weiß, zu was für einem audiovisuellen Spektakel ihr Live-Auftritt avancieren kann. Die Konzerte der Supergroup aus Modeselektor und Apparat haben mittlerweile Besucherzahlen im hohen vierstelligen Bereich. Mit dem dritten Album »III«, das im März dieses Jahres erschien, sind Moderat gar auf Platz 5 der deutschen Albumcharts eingestiegen. Das zeigt: Sie sind längst nicht mehr Underground, sondern mitten im Mainstream angekommen. Das Massenphänomen um das Trio wird nun auch von ihrem Livealbum unterstrichen. Das wurde beim ausverkauften Heimspiel im Berliner Tempodrom aufgenommen und ist nicht zuletzt auch ein Zeugnis der Improvisationskünste der Band. Die finden sich nicht nur in den Triggern an das Publikum während der Hits »A New Error« und »Bad Kingdom«, sondern vor allem in der energiegeladenen Variation des Tracks »Nr. 22« vom ersten Moderat-Album, das an die Underground-Techno-Vergangenheit des Trios erinnert. Natürlich fängt »Live« aber auch die Hysterie des Publikums ein, die fast dem Hype um eine Stadion-Rockband gleichkommt. Insgesamt ist »Live« ein guter Querschnitt durch die Moderat-Diskografie und Erklärungsversuch der Faszination um diesen jüngsten Electro-Hype in einem.